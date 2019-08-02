"Его просканировали": ползавший по Трампу жук развеселил пользователей Сети

Президент США Дональд Трамп произнес речь в Вирджинии, не обращая внимание на жука, который ползал по его волосам. Видео.

Шутники не оставили это эпизод без колких комментариев. Обидных и не очень. Остроумных было и того меньше.

"Его просто просканировали", — написал один из пользователей в Twitter.

Кто-то пошутил, что жука подослала бывшая оппонентка Трампа Хиллари Клинтон. Три года назад, во время избирательной гонки, на лицо Клинтон села муха. Тогда остряки предположили, что это была дрессированая муха Трампа, "которую он натравил на политического оппонента, в надежде сбить ее с мысли".