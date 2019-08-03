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По усам текло и в пасть попало: котик с головой ушел в Йогурт - смешное видео

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© Facebook / Purrshare

Черный пушистый бесенок решил проверить помещается ли его ушастая голова в баночку с йогуртом. Смотрите на видео, что из этого получилось.

Йогурт называется забавно, но не менее смешной главный герой клипа. Любопытство не знает границ. Котенок с таким смаком уплетает молочный продукт, что даже не заметил, как побелел от удовольствия. Конечно же, он измазался йогуртом. Зато, столько впечатлений получил, а заодно и заряд энергии до...ужина.

Под видео много восторженных отзывов: "Этот котенок сделал мой день", "Смеюсь, не могу", "Какой очаровашка", "Слава котенку, чудное маленькое сердечко".

Теги:
Youtube, забава, котики, видео


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