По усам текло и в пасть попало: котик с головой ушел в Йогурт - смешное видео

Черный пушистый бесенок решил проверить помещается ли его ушастая голова в баночку с йогуртом. Смотрите на видео, что из этого получилось.

Йогурт называется забавно, но не менее смешной главный герой клипа. Любопытство не знает границ. Котенок с таким смаком уплетает молочный продукт, что даже не заметил, как побелел от удовольствия. Конечно же, он измазался йогуртом. Зато, столько впечатлений получил, а заодно и заряд энергии до...ужина.

Под видео много восторженных отзывов: "Этот котенок сделал мой день", "Смеюсь, не могу", "Какой очаровашка", "Слава котенку, чудное маленькое сердечко".