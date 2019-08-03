Классика вечна: это угарное видео про Йожина поднимет вам настроение на весь уикенд

А давайте вспомним забавный видеоклип из 70-х! Он снова стал вирусным в Интернете, благодаря своей позитивной энергии. Осторожно, ролик завораживает!

Если вы еще не видели этот шедевр, то восполняйте пробел. Видео на самом деле стоит того, чтобы его пересматривали и пересматривали. Это совет для тех, кто раньше уже смеялся над образом Йожина в клипе. Главного злодея прекрасно сыграл чехословацкий музыкант и актер Иво Пешак. Да, именно так! Эта песня была написана в Чехословакии в конце 70-х. Автор шедевера Иван Младек из группы Banjo Band. Банджо здесь тоже звучит, но тут есть еще много удивительных вещей и абсурдных ситуаций.

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Открывает видеоряд Ян Пацак, играющий на самодельном казу, что уже задаёт должное настроение. Куплеты исполняет автор Иван Младек, сохраняя удивительно невозмутимое лицо. Ну, про танец мы уже говорили (лучше уже сразу смотреть!). А под финал песни самый усатый участник ансамбля разевает рот за стеклом.

Театр и балаган вкупе с запоминающейся мелодией, безусловно, заряжает позитивом и вызывает улыбку.

А если мелодия уже к вам "пристала", то чего уж - подпевайте.

Еду я, значит, в поход на Шкоде 100 на Ораву. Спешу, а потому рискую, еду через Моравию.

Зверствует там чудовище, вылезает из болот.

Жрёт, главным образом, пражаков, зовут его Йожин.

Припев:

Йожин из болот крадётся по топи,

Йожин из болот приближается к деревне.

Йожин из болот уже точит зубы,

Йожин из болот кусает, сосёт и душит.

На Йожина из болот — кому бы это могло прийти в голову —

Действует только самолёт с распылителем.

Проезжал я через деревню по дороге на Визовице,

Меня там приветствовал председатель, за сливовицей он мне сказал:

Кто приведёт Йожина, живого или мёртвого,

За того отдам дочь и полколхоза в придачу.

Припев.

Говорю: Давай мне, председатель, самолёт и порошок,

Приведу тебе Йожина, не вижу в этом проблем.

Председатель мне всё устроил, утром я взлетел

И как следует посыпал Йожина из болот порошком.

Припев:

Йожин из болот уже весь белый,

Йожин из болот вылезает из топи.

Йожин из болот взобрался на камень,

Йожин из болот, конец ему.

Йожина я догнал, уже держу его, йохохо,

Любые деньги хороши, продам его в зоопарк.

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