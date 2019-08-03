Пушистая кошечка вальяжно лежит в арбузе, доедая его - забавное видео

И пусть кот Васька и весь мир подождут, решила эта пушистая "Нелли" на видео.

Нелли - это кошка породы "невская маскарадная", хозяин покормил ее лакомством. Оказывается, домашняя хищница в восторге от арбузов. Сегодня, 3 августа, напомним, неофициально празднуется день арбуза. Этот ролик посвящается всем, кому нравится уплетать эти большие ягоды.

Конечно, кошка в этом ролике весь арбуз не слопала.

Хозяин высушивал его несколько дней, чтобы из половинки сделать удобную лежанку. Что поделать, если в доме нет картонной коробки, где очень любят прятаться пушистые проказники.

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