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Россияне устроили драку в самолёте в Турции

Драка на борту самолета в Турции попала на видео

© youtube/E1.RU
Видеоклуб
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Неприятный инцидент произошел на борту рейса Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Екатеринбург. Потасовку снял на видео один из пассажиров.

Ролик появился на одном из региональных телеканалов. На видео запечатлено, как двое мужчин агрессивно выясняют отношения. Дело дошло до кулаков. 

Другие пассажиры принялись разнимать дерущихся, призывая не задерживать самолет.

Как сообщает телеканал, драку начала женщина, потом за нее заступился другой мужчина. На видео слышно, как заступившийся за женщину мужчина кричит своему оппоненту: "Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?"

Голые женские ноги спровоцировали драку на борту самолета - видео>>>

Отмечается, что всех троих участников конфликта сняли с рейса.

Получилась еще одна история из разряда "шерше ля фам"?

Cherchez la femme — французское выражение, которое буквально означает "ищите женщину". В том смысле, что, когда мужчина ведёт себя необычно или мотивация его поступков неясна, причиной может быть его попытка скрыть незаконное дело с женщиной, или произвести впечатление или снискать расположение женщины.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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