Это нужно видеть: страстные па Загитовой в черном кружевном платье

В кружевном платье под лирическую балладу: знаменитая фигуристка Алина Загитова показала свою новую короткую программу, с которой будет выстпупть в новом сезоне.

По словам фигуристки, эта программа полностью отличается от других. Музыкальное сопровождение основано на композиции Me voy ("Я ухожу") израильской певицы Ясмин Леви.

Премьера программы олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы состоялась во время шоу The Ice 2019 в Осаке.

Видео появилось на странице Загитовой в Youtube.

Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.

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