07:05 04 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Видеоклуб

Это нужно видеть: страстные па Загитовой в черном кружевном платье

Получить короткую ссылку
48 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Photo: Screenshot / Youtube / Alina Zagitova – Queen Of Ice!

В кружевном платье под лирическую балладу: знаменитая фигуристка Алина Загитова показала свою новую короткую программу, с которой будет выстпупть в новом сезоне. 

По словам фигуристки, эта программа полностью отличается от других. Музыкальное сопровождение основано на композиции Me voy ("Я ухожу") израильской певицы Ясмин Леви.

Молдавский фигурист Лилиан Бынзарь и российская фигуристка Евгения Медведева
© Photo: Instagram / lilian_binzari
Молдавский фигурист проводит время с российской чемпионкой Медведевой

Премьера программы олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы состоялась во время шоу The Ice 2019 в Осаке.

Видео появилось на странице Загитовой в Youtube.

Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
"Никто, кроме нас": как прошло празднование дня ВДВ в России - фото
Как у Путина: копия термокружки президента вызвала ажиотаж в Китае
Как у Путина: копия термокружки президента вызвала ажиотаж в Китае
Как правильно выбрать арбуз
Почти праздничная инфографика: как выбрать арбуз

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться