Вот хитрец: попугай, запертый в клетке, сымитировал детский плач -видео

Этот зеленый проказник - отличный пародист. Аж мурашки по коже от его таланта. Смотрите это бесподобное видео и убедитесь сами.

На кадрах видно, как перед мужчиной стоит две переносные клетки для животных, из которых доносится детский плач. Можно подумать, что в одной из них правда лежит младенец, но это не так. В клетке сидит попугай по кличке Нико и устраивает настоящее шоу, чтобы к нему пришли. На видео автор рассказывает, что пернатый кричит так постоянно, и люди вокруг думают, что у него в клетке действительно ребенок. Стоит мужчине только подойти к питомцу, как тот умолкает.

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