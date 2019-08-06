С "Качелями" все понятно, а кто на них пионерские галстуки надел - забавное видео

Превратить известную песню в кричалку у них получилось. Но руководители хора, похоже, забыли, в каком возрасте детей принимали в пионеры.

Зал, конечно же, позабавило такое необычное исполнение "Крылатых качелей", маленьким артистам удалось рассмешить зрителей. Не могут спрятать улыбки - кто полусмущенные, а кто и во весь рот - даже коллеги по хоровому коллективу.

Уж больно один из исполнителей хочет быть самым слышимым и видимым. Он беспощадно форсирует звук, выражая таким образом свой протест фонограмме!

Подумаешь, голос еще можно поставить, а повадки солиста - уже налицо.

Может, ему - прямой путь в звезды эстрады.

Другой прокомментировал так: "Все люди как люди, а я супер звезда )))".

И никто не задался вопросом, а почему это на первоклашках повязаны пионерские галстуки? Руководители ансамбля перестарались с образами исполнителей. Годочков у них маловато, все-таки.

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