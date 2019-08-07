Слон отфутболил мяч для регби и снял удар на камеру - видео

Смотрители зоопарка Таронга научили слона по кличке Ган играть мячом для регби. Смотрите на кадрах с камеры GoPro, как "спортсмен" с хоботом продемонстрировал свои навыки.
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Под Кишиневом под эгидой посла России в Молдове стартовала работа традиционного летнего лагеря отдыха для детей из социально- незащищенных семей со всех уголков республики.
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