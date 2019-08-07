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Слон отфутболил мяч для регби и снял удар на камеру - видео

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Смотрители зоопарка Таронга научили слона по кличке Ган играть мячом для регби. Смотрите на кадрах с камеры GoPro, как "спортсмен" с хоботом продемонстрировал свои навыки.

Слон научился бить по мячу для регби, поднимая его хоботом и ударяя ногой. Сотрудники зоопарка Таронга установили на голове Гана камеру GoPro, чтобы снять выполнение трюка с другой перспективы.
В результате удалось получить кадры, как слон бьет по мячу, а затем переносит бревно.
Известны случаи, когда слонов удавалось научить приемам игры в баскетбол.
Слон — млекопитающее отряда хоботных и самое крупное животное, обитающее на суше. В дикой природе они распространены в тропических лесах и саванных Юго-Восточной Азии и Африки. Живущая на свободе взрослая особь съедает около 300 кг влажной травы и листьев.


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