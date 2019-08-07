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Когда не хватает рук: блондинка нашла смелое решение - видео

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Тема:
Утро с нами! (435)
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© Facebook / Блатной

Вот как надо делать, когда руки заняты. Поучительное видео.

Как известно, бесконечно можно наблюдать за несколькими вещами: как горит огонь, как течет вода и как паркуется женщина. А еще можно бесконечно любоваться тем, как эта блондинка закрывает багажник своего авто.

Дело в том, что у девушки оказались заняты руки, и она, не долго думая, нашла способ закрыть багажный отсек…ногой, в шпагате. А как вы закрываете капот своей машины? Да, кстати. Еще больше забавного видео найдете в сюжете "Утро с нами">>>

Тема:
Утро с нами! (435)

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Теги:
блондинка, видео


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