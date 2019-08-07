Буду вечно молодым: дедушка "отжигает" под битбокс - улетное видео

Похоже, что для этого пожилого человека годы - не беда. © Photo: Youtube / ValenZero Шедевр снял дедушка на видео, но он не понял, с какой стороны камера у айфона

Буду вечно молодым - видимо так до сих пор считает мужчина в преклонных годах, который предпочитает идти в ногу со временем и получать от жизни истинное удовольствие. Нет, он не танцует под вальсы и фокстроты с ровесницами, а следит за модными трендами и предпочитает... битбокс.

В ритмичном танце дедушка демонстрирует, что молодость - это состояние души. Это видео заставит одних задуматься, а других улыбнуться.

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