"У меня тоже голос, я тоже петь хочу": дуэт осла и человека покорил Сеть - видео

Видео с поющим ослом и его музыкальным хозяином, имитирующим Элтона Джона, набрало бешеное количество просмотров всего за пару дней.

Circle of Life - песня, которая звучит в самом начале мультфильма "Король Лев", получила новое дыхание в этой невероятной интерпретации.

Видео своего же собственного феерического выступления с животным выложил в Facebook житель штата Южная Каролина Тревис Кинли. Ролик набрал свыше двух миллионов просмотров. Ролик начинается с прелюдии в исполнении Кинли, потом во всю мощь своей ослиной диафрагмы начинает реветь, собственно, осел. Сначала человек вроде страшно удивляется, но настойчиво продолжает петь.

Комментарии посыпались самые разные. Многие похвалили осла за музыкальность, энтузиазм и хороший слух, другие нашли хозяина чрезмерно эпатажным.

"Там только лошадь кажется разумной в этом трио, наверное, импрессарио, может им в мировое турне рвануть?" - написал Tadco Tadco.