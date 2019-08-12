Реакция американцев, заморивших голодом дочь, попала на видео

Религиозный фанатик обратил внимание, что его дочь больна, но не стал обращаться к врачам "из-за отсутствия доверия к ним". На суде он выпучил глаза и открыл рот от удивления, когда услышал приговор.

Десятимесячный ребенок погиб из-за халатности родителей, потому что помешанные на религии отец и мать ненавидели врачей и боролись с недугами ребенка одними молитвами.

Эта страшная история произошла в штате Мичиган (США). Молодых 27-летних мужа и жену обвинили в убийстве своего ребенка после того, как их десятимесячную дочку нашли в своей кроватке в страшном состояни.

Глава семейства в тот роковой день сам позвонил в "911" и сообщил, что обнаружил ребенка мертвым. На место сразу же выехали полицейские, которые увидели малышку со впалыми глазами и щеками, а ее кости были обтянуты кожей.

Позднее вскрытие показало, что девочка умерла от истощения и обезвоживания из-за пренебрежительного отношения своих родителей. Обвиняемые затем сами признались полиции в том, как заметили, что их дочь худая и слишком мало весит, еще за месяц до ее смерти, но не обращались за медицинской помощью "из-за отсутствия веры и доверия к медицинским службам и по религиозным причинам".

В трансляциях, которые глава семьи вел на своей странице в Facebook, он часто говорил о своей ненависти к врачам и о том, что только Бог властен над болезнями и только Бог решает, кому умереть.

Присутствующих поразила реакция подсудимых на вердикт. Когда судья зачитал, что они признаны виновными в издевательствах на младенцем и убийстве, женщина расплакалась, а мужчина выпучил глаза и открыл рот от удивления. Им грозит теперь пожизненное заключение.