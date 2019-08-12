Самолет-призрак в лондонском аэропорту шокировал сеть - невероятное видео

Самолет появляется из ниоткуда и плавно совершает посадку на полосу. Но что-то есть в этом ролике удивительное.

Иначе, он бы не набрал за столь короткое время почти 700 тысяч просмотров.

Необычный инцидент произошел в лондонском аэропорту Гатвик. На видео запечатлено, как несколько самолетов стоят на взлетно-посадочной полосе. Погода несколько туманная. Поэтому неожиданно, точно из ниоткуда, появившийся над посадочной зоной лайнер оставляет шокирующее впечатление.

Эффект усиливается тем, что появившийся, как призрак, лайнер Airbus A380 авиакомпании Emirates — самый большой в мире самолет.

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