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Дайверы сыграли свадьбу под водой: из наряда на невесте была только фата - видео

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Норвежка Ина Трэльнис и финн Яни Сантала опустились на глубину 32 метра, чтобы зарегистрировать свои отношения. Смотрите на видео, как дайверы сыграли свадьбу.

Дайверы Ина Трэльнис и Яни Сантала поженились в подтопленной пещере в Норвегии. Для этого им пришлось опуститься на глубину 32 метра и почти половину километра проплыть по коридорам системы пещер Плюра. На невесте из свадебного наряда была только фата, но жених все равно поклялся любить ее "и в горе, и в радости".

На торжество молодожены пригласили 70 друзей-дайверов со всего мира. Кроме них на мероприятии присутствовали профессиональные видеографы, которые вели прямую трансляцию для гостей, которые не смогли совершить погружение и путь к пещере в 450 метров.

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