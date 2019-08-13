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Мяукающий гепард стал звездой Интернета - смешное видео

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© Youtube / Vezer Blog

Видео мяукающего гепарда покорило пользователей Сети. 

Посмотрев в объектив камеры, представитель семейства как будто пытался что-то ему рассказать. На видео попал и другой гепард, он ворчит, а, точнее, рычит. Но более половины пользователей Интернета нашли милым поведение именно мяукающего хищника.

Стоит отметить, что гепард - это единственная большая кошка, которую можно приручить. Хищник всемирно известен как самое быстрое животное. Скорость его бега может достигать 110 км/ч, и развивает ее гепард быстрее любой машины.

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