Медведь нашел новый способ развлечься и оккупировал авто - забавное видео

Этого мишку в буквальном смысле сгоняли с водительского сидения, а он еще и упирался.
Герой этого видео - любитель погонять за рулем. Правда, хобби медведя не оценили другие водители. Пришлось прибегнуть к помощи спасталей, которые организовали целую спецоперацию по вызволению косолапого из авто. Что из этого получилось, смотрите на видео.
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