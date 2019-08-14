Медведь нашел новый способ развлечься и оккупировал авто - забавное видео

Этого мишку в буквальном смысле сгоняли с водительского сидения, а он еще и упирался.

Герой этого видео - любитель погонять за рулем. Правда, хобби медведя не оценили другие водители. Пришлось прибегнуть к помощи спасталей, которые организовали целую спецоперацию по вызволению косолапого из авто. Что из этого получилось, смотрите на видео.

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