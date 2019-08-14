07:13 14 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Видеоклуб

Медведь нашел новый способ развлечься и оккупировал авто - забавное видео

Получить короткую ссылку
1090 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Youtube / ViralHog

Этого мишку в буквальном смысле сгоняли с водительского сидения, а он еще и упирался.

Герой этого видео - любитель погонять за рулем. Правда, хобби медведя не оценили другие водители. Пришлось прибегнуть к помощи спасталей, которые организовали целую спецоперацию по вызволению косолапого из авто. Что из этого получилось, смотрите на видео.

Смотрите также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Такой девайсик самому сгодится: медведь присвоил айфон - видео
Медведь и собака весело играют в снегу - забавное видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Путин на мотоцикле на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе - фото
Хождение по трюкам: немецкий канатоходец прошел почти километр на высоте 12-этажного дома в Перми
Немецкий экстрим в Перми: километровая тропа-струна на высоте 12-го этажа
Обеспечение питьевой водой в Молдове
Обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться