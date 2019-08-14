Яростная битва кошки и ядовитой кобры попала на видео

Домашняя камера слежения запечатлела момент противостояния домашнего хищника кошки и небольшой, но ядовитой кобры.

Около двух минут кошка противостояла рептилии, нанося ей лапапми удары. Происшествие случилось на юге Индии. Змеи здесь часто заползают в дома, но даже местные жители нечасто видят пободные кошачьи-змеиные бои.

Кошке удалось схватить кобру и утащить на улицу. Хозяин животного Арун Чандру сразу последовал за ней. Он вызвал профессионального ловца змей, чтобы избавиться от опасной гостьи. Позже он рассказал в интервью местным СМИ, что всегда знал, что его кошка забаваная и умная, но сейчас стало ясно, что она еще и очень смелая. Он добавил, что пушистая защитница не пострадала.

Недавно на видео была запечатлена драка собак и королевской кобры.

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