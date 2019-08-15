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Этот человек создал инструмент, из которого извлекает неземные звуки - видео

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Тема:
Утро с нами! (439)
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© Youtube / Berat Özdemir

Необычный музыкальный инструмент под названием "яйбахар" изобрел турецкий композитор Гёркем Шен.

Из своего детища музыкант извлекает мелодичные и таинственные звуки, которые складываются в таинственную музыку.

Звук из инструмента извлекается обычным смычком с помощью лент, которые соединены с деревянными резонаторами. Когда музыкант касается ленты смычком, возникает ни на что не похожий, особый звук, который идет, как это кажется, отовсюду.

Новый инструмент уже привлек внимание музыкантов, которые в своем творчестве обращаются к фольклору.

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Тема:
Утро с нами! (439)

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Теги:
инструмент, видео, музыка


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