Невеста разошлась и пошла в страстный пляс без юбки - видео

В последнее время стало уже обычным, что молодые люди готовят особенные свадебные танцы, но эта девушка отличилась по полной - ушла танцевать со знойными парнями и даже разделась.

Но никого из гостей, похоже, не смутило поведение невесты. Наоборот, все аплодировали и лишь восхитились пластикой и чувством ритма.

Кстати, ролик посмотрели уже более 3 млн раз.

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