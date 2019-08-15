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Невеста разошлась и пошла в страстный пляс без юбки - видео

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Тема:
Утро с нами! (442)
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© Youtube / PHK Coreografias

В последнее время стало уже обычным, что молодые люди готовят особенные свадебные танцы, но эта девушка отличилась по полной - ушла танцевать со знойными парнями и даже разделась.

Но никого из гостей, похоже, не смутило поведение невесты. Наоборот, все аплодировали и лишь восхитились пластикой и чувством ритма.

Кстати, ролик посмотрели уже более 3 млн раз.

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Тема:
Утро с нами! (442)

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