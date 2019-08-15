02:36 15 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.14
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Портал в Хогвартс действительно существует - нереальное видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (439)
331 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Youtube / Обсудим Новости!

Это видео - наглядная демонстрация того, что портал в Хогвартс и вправду есть, его обнаружили его в Китае.

На кадрах видно, как мотоциклисты и автомобилисты направляются в сторону стены моста, а затем просто исчезают. Видео собрало уже сотни тысяч просмотров.

На самом деле - это лишь оптическая иллюзия, а многим бы хотелось, чтобы портал правда существовал.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (439)

По теме

Мир иллюзий: Михаил Коваль о трюках и фокусах на сцене
"Девушка без головы" – не миф: как такое возможно - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото
Первая женщина-арбитр Суперкубка УЕФА
Знакомьтесь: она будет судить Суперкубок УЕФА
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться