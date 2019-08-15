Портал в Хогвартс действительно существует - нереальное видео

Это видео - наглядная демонстрация того, что портал в Хогвартс и вправду есть, его обнаружили его в Китае.
На кадрах видно, как мотоциклисты и автомобилисты направляются в сторону стены моста, а затем просто исчезают. Видео собрало уже сотни тысяч просмотров.
На самом деле - это лишь оптическая иллюзия, а многим бы хотелось, чтобы портал правда существовал.
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