04:26 16 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.50
  • RUB0.26
  • RON4.13
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Сладкая парочка, им лишь бы поиграть - смешное видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (444)
3118390
Новости
Все новости
Все новости
© Youtube / ViralHog

Этот забавный дуэт живет в Самаре и, кажется, им очень весело друг с другом.

"Попугай и пес - что у них может быть общего?", - подумаете вы. Но этой парочке есть, чем заняться. Они любят играть друг с другом, что и демонстрирует данная запись.

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (444)

По теме

Спой, птичка: попугай "насвистывает" до боли знакомую мелодию - смешное видео
Дерзкий попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь - видео
Тренировка под музыку: попугай готовит хомяка в космонавты - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото
Обнаженная душа женщины: картины Марифат Давлатовой
Обнаженная душа женщины: картины Марифат Давлатовой
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться