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Шустрая крыса навела шороху в центре Кишинева – видео

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© Sputnik / Nicu Goncear

Корреспондент Sputnik снял на видео, как в центре молдавской столицы по улицам бегает крыса: она прячется то у бордюра, то бежит по тротуару, то скрывается в дыре у дома.

Эта шустрая крыса - жительница Кишинева. Ее увидел корреспондент Sputnik в самом центре молдавской столицы. Она сначала спряталась у бордюра, потом побежала по тротуару, ринулась к столбу, а потом и вовсе скрылась в дыре у дома. 

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Городские крысы - это грызуны. Длина тела, покрытого короткой шерсткой, в зависимости от видовой принадлежности колеблется от 5 до 19 см, а вместе с хвостом увеличивается вдвое. У этих грызунов довольно короткая шея.

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Основу рациона крыс составляет растительная пища: семена трав, плоды деревьев или кустарников и зерновые злаки (пшеница, овес, ячмень, пшено, гречка). Некоторые виды крыс предпочитают белковую добавку в качестве насекомых, червяков, жуков, пауков. Попав в дома, эти животные с удовольствием грызут картошку, колбасу, хлебобулочные изделия, яйца или сыр.

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Теги:
крыса, видео


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