Шустрая крыса навела шороху в центре Кишинева – видео

Эта шустрая крыса - жительница Кишинева. Ее увидел корреспондент Sputnik в самом центре молдавской столицы. Она сначала спряталась у бордюра, потом побежала по тротуару, ринулась к столбу, а потом и вовсе скрылась в дыре у дома.
Городские крысы - это грызуны. Длина тела, покрытого короткой шерсткой, в зависимости от видовой принадлежности колеблется от 5 до 19 см, а вместе с хвостом увеличивается вдвое. У этих грызунов довольно короткая шея.
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Основу рациона крыс составляет растительная пища: семена трав, плоды деревьев или кустарников и зерновые злаки (пшеница, овес, ячмень, пшено, гречка). Некоторые виды крыс предпочитают белковую добавку в качестве насекомых, червяков, жуков, пауков. Попав в дома, эти животные с удовольствием грызут картошку, колбасу, хлебобулочные изделия, яйца или сыр.
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