Чужих детей не бывает: кошка спасла щенка - видео

Вражда между кошками и собаками - миф, тем более когда речь идет о спасении детеныша. Смотрите видео.
Этот ролик не сможет оставить равнодушным. Случайно снятые кадры наглядно демонстрируют, что чужих детей не бывает.
С первых секунд видно, как едва родившийся щенок угодил в яму, из которой пытается выбраться, но не может. Оказавшаяся рядом кошка бросается на помощь и вытаскивает животное на поверхность. А как еще можно было поступить в ситуации, когда детеныш оказался в беде?
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK