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Давай, асса: попугай здорово танцует лезгинку, смешное видео отплясывающей птицы

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© Facebook/Шангерай Хужаев

Танцующие животные - это всегда смешно, но этот попугай просто превзошел сам себя.

В ролике видно, как хозяин отбивает ритм, а его пернатый друг тут же пускается в пляс. На танец "пернатого джигита" наложили мелодию лезгинки. Птичка так рвется в пляс, что аж "пятки" сверкают, отмечает Sputnik Армения.

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