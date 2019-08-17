Давай, асса: попугай здорово танцует лезгинку, смешное видео отплясывающей птицы

Танцующие животные - это всегда смешно, но этот попугай просто превзошел сам себя.

В ролике видно, как хозяин отбивает ритм, а его пернатый друг тут же пускается в пляс. На танец "пернатого джигита" наложили мелодию лезгинки. Птичка так рвется в пляс, что аж "пятки" сверкают, отмечает Sputnik Армения.

Еще смешные ролики:

Кошки "раскритиковали" знаменитый мюзикл в их честь - улетное видео

Самый лучший бортпроводник: стюард до слез рассмешил авиапассажиров - видео

Собачий вальс: невеста пригласила на "Белый танец" любимого пса

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK