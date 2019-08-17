Решил освежиться и пейзажем насладиться, в итоге еле удалось смыться - видео

Аляска не тропик, ту климат иной...

Идут засады одна за одной.

Хотя в начале все было пучком - море, солнце, сверкание льда.

Попутал же бес - пойти на шум...

Оно выглядело ничего, прикольно, но когда гробанулось пол ледника, да студеной водой плюнуло, да волна крутая ко мне понеслась, стало понятно - надо рвать когти, впившиеся в весло каяка.

Короче, я на ледник Спенсера больше не ездок. Не ездун и не ездец. В общем, не поеду я туда больше. А вы - как хотите.

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