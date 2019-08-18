01:03 18 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.50
  • RUB0.26
  • RON4.13
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Ограбление: наглое, скорое, бездарное и очень смешное - угарное видео

Получить короткую ссылку
198655491
Новости
Все новости
Все новости
© Youtube / 4VIDEO

Ролик длится ровно минуту, но вызывает многочисленные эмоции и оттенки чувств.

Работники учреждения, подвергшегося налету, после просмотра записи с камер наблюдения наверняка сначала облегченно вздохнули, и лишь потом обрели возможность развлечься увиденным.

А грабители... что о них сказать? Сами понимаете, что у них творилось внутри, и какими словами это выражалось...

Наверняка, они тоже не чужды интернету и раз за разом смотрят это видео - как центрфорвард, безнадежно "запоровший" пенальти.

Смотрите также:

Смотреть еще видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Уличная собака "растерзала" грабителя
Дедушка, которому за 80, обезвредил вооруженных грабителей – видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие кадры недели - фотолента
Этот парк Кишинева скоро не узнают: работы идут полным ходом – видео
Этот парк Кишинева скоро не узнают: работы идут полным ходом – видео
Молдавские национальные музыкальные инструменты
Молдавские национальные музыкальные инструменты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться