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Очаровательное видео: появление зайчат и их невероятный инстинкт

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Тема:
Утро с нами! (445)
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© Facebook / Весело О Разном

Заботливая мама и сообразительные чада - что еще надо, чтобы ролик стал сверхпопулярным?

Сначала идет пролог - маленькие существа выходят на белый свет - здоровые, подвижные, голодные и очень-очень милые.

Но несмышленышами их не назвать, природа позаботилась о том, чтобы с младых когтей они знали "технику личной безопасности".

А мама? Мама, с ее жизненным опытом, сделает то, что надлежит ей.

Хэппи-энд и - с добрым утром!

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Тема:
Утро с нами! (445)

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