Очаровательное видео: появление зайчат и их невероятный инстинкт

Заботливая мама и сообразительные чада - что еще надо, чтобы ролик стал сверхпопулярным?
Сначала идет пролог - маленькие существа выходят на белый свет - здоровые, подвижные, голодные и очень-очень милые.
Но несмышленышами их не назвать, природа позаботилась о том, чтобы с младых когтей они знали "технику личной безопасности".
А мама? Мама, с ее жизненным опытом, сделает то, что надлежит ей.
Хэппи-энд и - с добрым утром!
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