Не жеребчик я , ну и что же, тем вниманье твое дороже - видео

Текст заголовка, заметьте, получился практически как парафраз третьего куплета арии Мистера Икс. Ну вы помните, известная оперетта, неподражаемый Георг Оттс.

Но у героя этого сюжета есть имя - Джанго.

И он далеко не одинок, вовсе не лишен внимания.

Во-первых - со стороны своего хозяина, снявшего это видео.

А также со стороны только что обретенной знакомой, "тети Лошади", которая к нему явно дышит неровно. Нисколько не стесняясь показать свое почти материнскую благосклонность.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK