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Не жеребчик я , ну и что же, тем вниманье твое дороже - видео

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Youtube / ViralHog

Текст заголовка, заметьте, получился практически как парафраз третьего куплета арии Мистера Икс. Ну вы помните, известная оперетта, неподражаемый Георг Оттс.

Но у героя этого сюжета есть имя - Джанго.

И он далеко не одинок, вовсе не лишен внимания.

Во-первых - со стороны своего хозяина, снявшего это видео.

А также со стороны только что обретенной знакомой, "тети Лошади", которая к нему явно дышит неровно. Нисколько не стесняясь показать свое почти материнскую благосклонность.

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