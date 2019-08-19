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Видео: этот парень попугаю - словно мамочка родная

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Тема:
Утро с нами! (445)
19504290
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Ты наелся корма вволю, а сейчас тебя я холю.

Взаимное чувство у двуного-двурукого и пернатого - удивительное.

Приязнь? Нет. Любовь? Бери выше.

Настоящее обожание!

На радость себе и завсегдатаям соцсетей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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Тема:
Утро с нами! (445)

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