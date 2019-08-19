Видео: этот парень попугаю - словно мамочка родная

Ты наелся корма вволю, а сейчас тебя я холю.
Взаимное чувство у двуного-двурукого и пернатого - удивительное.
Приязнь? Нет. Любовь? Бери выше.
Настоящее обожание!
На радость себе и завсегдатаям соцсетей.
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