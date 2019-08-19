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Блондинка слезла с мотоцикла и успокоила наглых гепардов - видео

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© Youtube / frostcrack

Отважная девушка укротила стаю гепардов. Ей понадобилось всего несколько секнуд.

Блондинка слезла с мотоцикла и стала отпугивать больших наглых котиков. Когда хищники немного успоколились, девушка сказала им пару ласковых слов. Перед ее чарами свирепые гепарды не могли устоять. В итоге она стала ласкать и гладить огромных кошек. Эта история произошла в  национальном парке Крюгера в Южной Африке. Ролик снял парень девушки. На кадрах видно, как гепарды сначала зашипели на гостью, но после "урока воспитания" стали вдруг, как домашние кошки.

Гепард единственная большая кошка, которую можно приручить. Котята, отлученные от матери в раннем возрасте, вполне могут вырасти домашними.

 

 



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