Швабра спасла жизнь: нападение акулы на рыбаков попало на видео

Матросы из австралийского штата Виктория отпугнули и прогнали белую акулу от судна с помощью швабры

Моряки рыбачили, как внезапно вокруг их судна начала кружить акула. Один из членов команды взял швабру и отогнал хищника, чтобы тот не повредил мотор, сообщает РИА Новости.

"Мы не паниковали, но было немного нервно… Акула не пострадала от лопасти мотора", — рассказал один из рыбаков. Члены команды отметили, что это не первый случай, когда им приходится отгонять незваных гостей таким способом.

Белые акулы являются одними из крупнейших рыб на Земле и представляют серьезную угрозу для человека, в связи с чем получили название акул-людоедов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK