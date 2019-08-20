Морской лев напал на девочку и утащил ее под воду - видео

Морской лев подплыл совсем близко к людям, плавно поднялся из воды и сразу занырнул обратно. Но потом резко схватил ребенка за платье.

Животное моментально утащила девочку в воду. Стоявший рядом папа девочки тут же бросился за ребенком. Судя по видео, она не получила серьезных травм, но была силно напугана.

После инцидента руководитель рыболовецкой гавани объяснил поведение животного. Дело в том, что посетителей много лет предупреждают, о том, что морских львов кормить нельзя, поскольку это не океанариум, а место, где торгуют рыбой.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK