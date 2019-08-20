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Морской лев напал на девочку и утащил ее под воду - видео

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© Youtube / Michael Fujiwara

Морской лев подплыл совсем близко к людям, плавно поднялся из воды и сразу занырнул обратно. Но потом резко схватил ребенка за платье.

Животное моментально утащила девочку в воду. Стоявший рядом папа девочки тут же бросился за ребенком. Судя по видео, она не получила серьезных травм, но была силно напугана.

После инцидента руководитель рыболовецкой гавани объяснил поведение животного. Дело в том, что посетителей много лет предупреждают, о том, что морских львов кормить нельзя, поскольку это не океанариум, а место, где торгуют рыбой.

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