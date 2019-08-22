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Тигры пытаются поймать дрон — беспилотник снял уникальные кадры

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© Youtube / Dizifilms.ca

Потрясающий короткометражный фильм о жизни тигров снял с помощью дрона канадский режиссер и продюсер Дэвид Дюравье.

Красавцы тигры грациозно перемещаются в глубоком снегу, пытаясь поближе разглядеть дрон, и даже пытаются атаковать необычный для них летающий объект.

Съемки тигров Дюравье провел в естественной для них среде обитания, в одном из крупнейших канадских зоопарков Zoo Sauvage в городе Сен-Фелисьен в провинции Квебек. Зоопарк занимает площадь почти в два квадратных километра, здесь содержится около 80 видов животных, в том числе белый медведь, песец, канадская казарка, белая сова, канадская рысь, барибал, гризли, толсторог, снежная коза, американский бизон.

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