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Ругай - не ругай, а схрон я себе устроил: щенок разнес диван в хлам - видео

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Тема:
Утро с нами! (444)
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© Youtube / ViralHog

Почти как "голубой воришка" из "12 стульев" Ильфа и Петрова: он знал, что делать это нельзя, но не делать этого не мог.

Под тяжестью предъявы со стороны хозяев можно, конечно, изобразить смущение, даже некоторое сожаление.

Но - план осуществлен, результат достигнут!

"Упорство и труд - все перетрут", "Победителей не судят", "Назвался груздем, полезай в кузов" и как вы, люди, там еще говорите?

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Тема:
Утро с нами! (444)

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