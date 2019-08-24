Видео: петух от этого впал в полный ступор - видео

Такую прямолинейность он на дух не переносит, особенно когда она до невозможности навязчива.
Потому и клонит голову книзу, а ножки вытягивает в сторону.
Ну просто полный гипноз.
Но вот попробуй все вернуть как было - и увидишь, все преобразилось!
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