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Видео: петух от этого впал в полный ступор - видео

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Тема:
Утро с нами! (444)
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© Youtube / N.I.K. Entertainment

Такую прямолинейность он на дух не переносит, особенно когда она до невозможности навязчива.

Потому и клонит голову книзу, а ножки вытягивает в сторону.

Ну просто полный гипноз.

Но вот попробуй все вернуть как было - и увидишь, все преобразилось!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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Тема:
Утро с нами! (444)

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