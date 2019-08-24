Девушка завораживающе пляшет бровями под грузинскую музыку - улетное видео

На этом видео запечатлен зажигательный аджарский танец: в главных ролях - нос и брови.

Считается, что танец — это движения рук, ног и туловища, но, как оказалось, это не всегда так. Танцевать можно и без этих частей тела, к примеру, бровями — как это сделала изобретательная молодая грузинка. Кстати, танец вышел вполне убедительным благодаря рисунку на ее лице — нос выполнил роль туловища, а брови — рук. Забавным роликом поделились журналисты Sputnik Грузия.

Как тонко подметили коллеги, теперь лицо человека можно рассматривать не только как зеркало души, отражение выразительными движениями, то есть мимикой, эмоций, чувств, а как сцену. Одним словом, идея удалась — получилось оригинально и весело.

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