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Когда позвал на свадьбу свою бывшую девушку - видео

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© facebook/ Yaelex Peluchín

Смотрите на видео, как дама в красном развлекается и делает все, что нельзя делать на свадьбе.

Когда девушка в сексуальном красном платье пригласила на танец жениха, ее тогда уже надо было остановить. Смотрите на видео, чем закончилось это безбашенное выступление.

В Интернете давно "гуляет" ролик с зажигательной брюнеткой, испортившей молодоженам самое торжественное событие в их жизни.

Когда она вышла танцевать, никто и не думал, что все закончится драматично. Судя по музыке и речам людей в ролике, эта история произошла где-то в Румынии. Наверное, жених позвал на свою свадьбу экс-подругу. Девушка решила отвязаться по полной. Сначала она пригласила на танец самого жениха, потом переключилась на пожилого гостя, а после и вовсе "пристала" к столбу. Но тут случилось самое страшное. Опора не выдержала - шатер рухнул, гости - в панике, невеста в крови. К счастью, все живы. Этот вечер они запомнят надолго. А ролик стал "классикой".

Теги:
происшествие, сексуальное платье, свадьба, девушка, видео


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