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Мыльный футбол: красотки в мини-купальниках, мяч и море пены -видео

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© Youtube / Ozzy Man Reviews

Эти девушки на видео попробовали свои силы на "мыльном стадионе".

Эти девушки из Бразилии и жвут они в Бразилии. Ежегодно они участвуют в местном альтернативном чемпионате по мыльному футболу. Честно говоря, совершенно не интересно, какой у него статус, какие команды в нём соревнуются, и кто в итоге победит.

Занимателен факт участия в нем женщин привлекательных форм в ярких купальниках, которые яростно соревнуются в свой, "мыльный футбол".

Эти кадры не оставят равнодушным, пожалуй, ни одного нормального мужчину.

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Теги:
купальники, видео, футбол, лето, девушки


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