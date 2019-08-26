Магия, да и только: как фокусник из воздуха достает монеты - видео

Смотрите завораживающее видео того, как иллюзионист буквально из ниоткуда вынимает монеты.

Магия, да и только! Фокусник прямо из воздуха "делает" монеты. Смотрите завораживающее видео того, как иллюзионист буквально из ниоткуда вынимает деньги.

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