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Магия, да и только: как фокусник из воздуха достает монеты - видео

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© Youtube / ViralHog

Смотрите завораживающее видео того, как иллюзионист буквально из ниоткуда вынимает монеты.

Магия, да и только! Фокусник прямо из воздуха "делает" монеты. Смотрите завораживающее видео того, как иллюзионист буквально из ниоткуда вынимает деньги.

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Теги:
фокус, монеты, видео


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