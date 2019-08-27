Когда родители отчаялись, пес подсказал, как спасти малыша - забавное видео

Когда родители бессильны, на помощь попавшему в неприятную ситуацию малышу приходят домашние любимцы.
Этот ролик стал очень популярным в Сети, его посмотрели уже почти 9,5 миллиона раз.
Судя по всему, во время игры мальчик случайно просунул голову между прутьями забора, а выбраться обратно уже не смог. Самое интересное, что отцу не удалось помочь сыну, как ни старался - он и прижимал уши, как можно ближе, и пытался растянуть прутья, но безуспешно.
Все это время находившийся поблизости пес пытался подсказать, что нужно делать, чтобы вызволить малыша. Сначала он просто касался ребенка лапой, а когда сел сзади, все, наконец поняли, как мальчик сможет выбраться. Смотрите на видео, чем закончилась эта история.
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