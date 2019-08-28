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Когда не хочешь попасть в холодец: маленькая свинка бежит под рок - видео

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Маленький милый поросенок  на большой скорости вбегает под музыку в комнату. Его преследует рок. Смотрите на видео этот забавный эпизод.

Ведь бывает так, что какая-то песня вам очень давно нравилась, потом вы ее забыли, слушаете уже совершенно новые треки, а тут, лет так через пять, вы слышите, гуляя где-то, как играет эта песня! Наверное, многие из нас сделают точно такую же "остановку", как и этот малыш.

Но у него такой вид, будто его сейчас поймают. А потом "отправят" на холодец. Поэтому он так мечется по комнате, не зная куда убежать. А может быть мы все это придумали. И поросенк просто фанат рок-музыки.



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