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Стиральная машина Сатаны: очень смешное видео

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© Facebook / Santiago Metal Festival

В эту стиральную машинку как будто вселился бес. Смотрите ролик, который подымет вам настроение, даже если вы не фанат тяжелого рока.

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© Youtube / ViralHog
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Ролик опубликовали на официальной странице в Facebook фестиваля "метал-музыки" в Сантьяго. Весь секрет в озвучке. На видео под тяжелую музыку показана работающая стиральная машина, которая к тому же дымится. 

В ее барабан кинули внушительных размеров камень. От этого стиралка перевернулась и развалилась на куски.

Подписчики канала пришли в восторг от этого, по их мнению, эпического зрелища, а стиральную машину назвали "адской". 

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