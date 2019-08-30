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Стилист сделала прически одновременно четырем девушкам - видео

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© Ruptly

Самый быстрый парикмахер в мире Анна Михайлова показала свое мастерство, в считанные мгновения сделав прически четырем девушкам. По словам стилиста из Санкт-Петербурга, в работе ей помогают ногти длиной около 10 сантиметров.

Михайлова продемонстрировала журналистам, что она умеет работать не только быстро, но и с завязанными глазами. По словам парикмахера, именно длинные ногти позволяют ей делать и прически, и шляпки, а скорость в работе — это природная особенность.

"У меня короткие межнейронные связи в мозгу, и я все делаю быстро", — рассказала она.

Ранее Михайлова попала в Книгу рекордов Гиннесса, сделав 315 причесок за 12 часов. Она призналась, что решила отрастить ногти "из чувства соперничества" — в ответ на просьбу мужа укоротить их.

Длинные ногти, по словам Михайловой, нисколько не мешают ей и в повседневной жизни — например, готовить на кухне.



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