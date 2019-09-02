Видеофакт: с сосисками и сырком в шортах... можно убежать, но - ненадолго

Дерзкое ограбление магазина: смотрите на видео, как мужчина, запрятавший съестное, улепетывал из магазина.

Полкилограмма сосисок и глазированный сырок - вот на что позарился 32-летний мужчина. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как "покупатель" подошел к полке с мясными изделиями, взял пакет с сосисками и спрятал в шорты.

Затем он прошел мимо кассы и выбежал из магазина. Охранник попытался задержать вора, однако тот успел скрыться.

Оперативники, отсмотрев записи, выяснили личность мужчины. Оказалось, что он примерно месяц назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK