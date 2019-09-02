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Эта девушка на видео превратила шипящих хищников в милых кисок

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© Facebook / India First

Барышня в мини-шортиках укротила стаю гепардов. Пользователи Интернета восхищены смелостью героини этого ролика

Выявлена неожиданная опасность домашних кошек. Это должен знать каждый>>>

Весь мир обошло видео бесстрашной блондинки в коротких шортах, снятое ее парнем в национальном парке Крюгера в Южной Африке. Барышня укротила стаю гепардов. Они сначала зашипели на гостью, но после пары ласковых слов стали вдруг, как домашние кошки.

Гепард единственная большая кошка, которую можно приручить. Котята, отлученные от матери в раннем возрасте, вполне могут вырасти домашними. Но на видео запечатлено, как блондинка укрощает гепардов, живущих в дикой природе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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