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Шиворот-навыворот: серая мышка атакует рыжего кота - видео

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© Youtube / ViralHog

Грызун демонстрирует не только стойкость перед превосходящими силами противника, но и дерзкую наступательность.

Правда соперник ему попался незлой и не голодный. От скорее проявлял любопытство.

До того момента, когда решил, что с этим наглецом лучше не связываться.

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