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Малыш впервые попробовал мороженое, и его реакция невероятна – видео

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Тема:
Утро с нами! (444)
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Маленькие дети всегда готовы удивить своих родителей, но реакция этого малыша просто поразительна - смотрите сами.

Такой восторг вряд ли кто-то еще способен изобразить, кроме только познающего этот мир создания. Мальчик, впервые попробовавший мороженое, привел в восторг родителей и всех, кто находился рядом в этот момент.

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Тема:
Утро с нами! (444)

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