Между мальчишками и девчонками разница огромная - вот в чем она состоит

О гендерном равенстве тут никакой речи и быть не может.
Юные представительницы прекрасного пола опровергают этот постулат напрочь и бесповоротно.
А также дружно и слаженно.
Посрамив будущих воинов и силовиков.
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