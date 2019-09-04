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Между мальчишками и девчонками разница огромная - вот в чем она состоит

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Тема:
Утро с нами! (442)
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О гендерном равенстве тут никакой речи и быть не может.

Юные представительницы прекрасного пола опровергают этот постулат напрочь и бесповоротно.

А также дружно и слаженно.

Посрамив будущих воинов и силовиков. 

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Тема:
Утро с нами! (442)

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