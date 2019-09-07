Тренировка под музыку: попугай готовит хомяка в космонавты - видео

Высокие достижения требуют качественной подготовки к экстремальным условиям.
Супер-скорость и предельная центробежная сила! Давай, мой мальчик, ты это можешь!
Докажи мне, себе и всему миру, что хомяк - это сила в движении.
А там, глядишь, и на Марс полетишь. С таким тренером все дороги открыты.
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